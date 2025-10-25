سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم السبت 25-10-2025

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ثاني أقل سعر

بلغ ثاني اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات،مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

سجل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست.

ثاني أعلى سعر دولار

بلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس".