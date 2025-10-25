قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
قبل ديربي الأرض .. موعد مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم السبت 25-10-2025
سعر الدولار في البنك المركزي
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار
بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع  في بنك الإسكندرية.

ثاني أقل سعر 
بلغ ثاني اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات،مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار
سجل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست.

ثاني أعلى سعر دولار
بلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس".

