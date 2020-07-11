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فن

حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل إلا أنا

السبت 11/يوليه/2020 - 03:47 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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أحمد إبراهيم
نشر المؤلف أمين جمال صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن بدء تصوير مسلسل "إلا أنا". 

وقال امين جمال: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل (إلا أنا) حكاية (أمل حياتي)".

المسلسل تأليف أمين جمال، شريف يسرى وإخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوي عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم.  

كانت الفنانة حنان مطاوع حرصت على نعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقالت ان الراحلة جمعتها بعائلتها علاقة أسرية وطيدة سواء والدها كرم مطاوع أو والدتها سهير المرشدي.

وأضافت حنان مطاوع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن رجاء الجداوي كانت سيدة أنيقة ليس على المستوى الخارجي فقط، وإنما راقية وليها جمال داخلي أعمق بكثير.
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