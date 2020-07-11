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فن

مايا نصرى تنشر صورة من فيلم زنزانة 7.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 04:09 م
مايا نصري، احمد التهامي
مايا نصري، احمد التهامي
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محمد بدران
نشرت الفنانة مايا نصرى صورة لها من كواليس فيلم زنزانة 7، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت مايا نصرى برفقة الفنان أحمد التهامى وعلقت على الصورة قائلة: "إطلاق النار على ZENZANA 7 باستخدام احمد التهامي بارك الله فيك يا أخي .. 😁".

ويستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال تلك الأيام.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز

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