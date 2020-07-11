لقاح ألماني ضد كورونا سيكون جاهزا نهاية العام | تفاصيل

قالت شركة Pfizer Inc وشريكها الألماني BioNTech SE أنهم يتوقعان أن يكون لقاح فيروس كورونا التاجي التجريبي جاهزًا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية بحلول نهاية العام.

وأوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة SE الدكتور أوجور شاهين، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الشركة تأمل في إنتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا قبل الموافقة عليها، بحلول نهاية عام 2021.





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يأتي ذلك في أعقاب الأنباء التي أوضحت أن اللقاح BioNTech COVID-19 الذي عملت عليه شركة Pfizer أظهر نتائج مبكرة مشجعة في دراسة شملت 45 شخصًا.

ووفقًا للنتائج الأولية، كان المتطوعون الذين تم إعطاؤهم إما جرعة منخفضة أو متوسطة لديهم استجابات مناعية في النطاق المتوقع أن يكونوا أكثر وقاية مقارنة بالمتعافين من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن ينتقل اللقاح التجريبي إلى تجربة كبيرة تشمل 30.000 مشارك سليم في وقت لاحق من هذا الشهر في انتظار الموافقة التنظيمية.