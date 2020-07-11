AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لقاح ألماني ضد كورونا سيكون جاهزا نهاية العام | تفاصيل

السبت 11/يوليه/2020 - 05:14 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

قالت شركة Pfizer Inc وشريكها الألماني BioNTech SE أنهم يتوقعان أن يكون لقاح فيروس كورونا التاجي التجريبي جاهزًا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية بحلول نهاية العام.


وأوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة SE الدكتور أوجور شاهين، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الشركة تأمل في إنتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا قبل الموافقة عليها، بحلول نهاية عام 2021.


اقرأ أيضا:

العلماء يتوصلون لحقيقة تطور فيروس كورونا .. تفاصيل


يأتي ذلك في أعقاب الأنباء التي أوضحت أن اللقاح BioNTech COVID-19 الذي عملت عليه شركة Pfizer أظهر نتائج مبكرة مشجعة في دراسة شملت 45 شخصًا.


ووفقًا للنتائج الأولية، كان المتطوعون الذين تم إعطاؤهم إما جرعة منخفضة أو متوسطة لديهم استجابات مناعية في النطاق المتوقع أن يكونوا أكثر وقاية مقارنة بالمتعافين من فيروس كورونا.


ومن المتوقع أن ينتقل اللقاح التجريبي إلى تجربة كبيرة تشمل 30.000 مشارك سليم في وقت لاحق من هذا الشهر في انتظار الموافقة التنظيمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: نأمل بالحصول على لقاح لكورونا بحلول نهاية العام أو قبل ذلك

ترامب: مستعدون للتعاون مع الصين إذا توصلت إلى علاج لـ كورونا

نهاية كورونا تقترب | كل ما تريد معرفته عن لقاح مرنا الأمريكي .. فاعليته وموعد طرحه

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

للقضاء على فيروس كورونا.. شركة كندية تبتكر خوذة لتنقية الهواء.. فيديو

خلال 5 أشهر.. شركة أمريكية تتوقع التوصل إلى لقاح كورونا

ترشيحاتنا

هدف وحيد يفصل محمد صلاح عن إنجاز لم يتحقق منذ أكثر من نصف قرن

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي

هل أحصل على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام قبل التسليم .. أمين الفتوى يجيب

ابنة عمرو السولية تتعرض للتحرش.. ووالدها يفتح النار على المتحرشين..شاهد

شاطئ النخيل بالإسكندرية.. قصة مياه ملعونة تبتلع المواطنين بلا رحمة

AdvertisementS

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

عودة الحياة إلي المساجد المغربية..السلطات تقرر فتح دور العبادة الأربعاء

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

رغم الدراسة اليابانية.. الإعلان عن موعد بدء إنتاج أفيجان بمصر خلال ساعات

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني