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سيارات

أهمية مساعدين السيارة وأعراض تلفها

السبت 11/يوليه/2020 - 05:10 م
مساعدين السيارة
مساعدين السيارة
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اشرف عطية
تعتبر المساعدين من الأجزاء الحيوية الهامة جدًا في السيارات، حيث إنه يقوم بالكثير من المهام ومنها مواجهة اهتزاز هيكل السيارة أثناء القيادة، وبالتالي تضمن عدم تأرجح السيارة، كما أنه يكفل وجود التصاق جيد مع سطح الطريق وعدم انحراف السيارة عن مسارها الطبيعي.


تعتبر المساعدين همزة الوصل بين تعليق العجلات وهيكل السيارة، حيث يقوم بتعويض عدم استواء الطريق من خلال امتصاص الاهتزازات والحد منها.

لذلك يجب الاهتمام بالصيانة الدورية وذلك لخطورته على أمن وسلامة السيارة لأن تلف المساعدين يؤدي الي اختلال السيارة عند إجراء مناورات التخطي وعند الضغط علي الفرامل حيث تزيد مسافة الكبح على السرعات العالية كما تتآكل الإطارات بسرعة عن المعدل الطبيعي .

ايضا تلف المساعدين يؤثر بشكل سلبي على وظائف الأنظمة المساعدة الأخرى في السيارة، مثل نظام الكبح المانع للانغلاق ABS ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP.


مؤشرات تلف المساعدين :

1- تسريب الزيت من المساعد .

2-صدور أصوات الطقطقة عند القيادة في طرقات غير مستوية .

3- خلل في ثبات السيارة علي الطريق .

4-طول مسافة الانحراف والكبح عند المنعطفات .

5-واهتزاز المقود وتآكل الإطارات .

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