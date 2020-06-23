طرق فحص مساعدين السيارة بنفسك وبدون فني

طرق الكشف علي المساعدين :



2- اضغط علي أحد اطراف السيارة وإن لاحظت تحركها بسرعة لأعلي اعلم أن المساعدين تالف .











3- افحص المساعد و لاحظ وجود زيت علي المساعد أم لا ان وجدت "زيت" فاعلم ان المساعد تالف .







4- حرك الدركسيون يمينًا ويسارًا بشكل سريع، ففي حال سماع أصوات طقطقة تصدر من اتجاه المساعدين فهذا يدل على تلفها.









لا تتردد في استبدال المساعدين التالفة بأخري جديدة لأن السير بمساعدين تالفة قد يكلفك حياتك لانها تعمل علي ارتكاز السيارة علي الطريق وإهمالها يتسبب في تلف الاطارات .

