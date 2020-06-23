طرق فحص مساعدين السيارة بنفسك وبدون فني

"مساعدين السيارة" جزء مهم جدا يساعد السيارة علي اجتياز العوائق بطريقة سلسة.. ومع مرور الوقت وكثرة الاستعمال تتعرض للتلف، وهو ما قد يعرض السيارة للحوادث، لذا يجب القيام بصيانة هذا الجزء الهام والعناية به والقيام بتشحيمه باستمرار مع كل صيانة دورية للسيارة لان المساعدين مسؤولة عن ثبات السيارة علي السرعات وأي خلل بها يهدد سلامتك .
طرق الكشف علي المساعدين :
1- فحص المساعدين بالنظر والتأكد من عدم وجود قطع في المطاط الخاص بها لأن القطع يسمح بدخول الاتربة و من ثم تلفها .
2- اضغط علي أحد اطراف السيارة وإن لاحظت تحركها بسرعة لأعلي اعلم أن المساعدين تالف .
3- افحص المساعد و لاحظ وجود زيت علي المساعد أم لا ان وجدت "زيت" فاعلم ان المساعد تالف .
4- حرك الدركسيون يمينًا ويسارًا بشكل سريع، ففي حال سماع أصوات طقطقة تصدر من اتجاه المساعدين فهذا يدل على تلفها.
لا تتردد في استبدال المساعدين التالفة بأخري جديدة لأن السير بمساعدين تالفة قد يكلفك حياتك لانها تعمل علي ارتكاز السيارة علي الطريق وإهمالها يتسبب في تلف الاطارات .