AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طرق فحص مساعدين السيارة بنفسك وبدون فني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:34 م
مساعدين السيارة
مساعدين السيارة
Advertisements
اشرف عطية
"مساعدين السيارة" جزء مهم جدا يساعد السيارة علي اجتياز العوائق بطريقة سلسة.. ومع مرور الوقت وكثرة الاستعمال تتعرض للتلف، وهو ما قد يعرض السيارة للحوادث، لذا يجب القيام بصيانة هذا الجزء الهام والعناية به والقيام بتشحيمه باستمرار مع كل صيانة دورية للسيارة لان المساعدين مسؤولة عن ثبات السيارة علي السرعات وأي خلل بها يهدد سلامتك .


طرق الكشف علي المساعدين :


1- فحص المساعدين بالنظر والتأكد من عدم وجود قطع في المطاط الخاص بها لأن القطع يسمح بدخول الاتربة و من ثم تلفها .
 

2- اضغط علي أحد اطراف السيارة وإن لاحظت تحركها بسرعة لأعلي اعلم أن المساعدين تالف .


3- افحص المساعد و لاحظ وجود زيت علي المساعد أم لا ان وجدت "زيت" فاعلم ان المساعد تالف .


4- حرك الدركسيون يمينًا ويسارًا بشكل سريع، ففي حال سماع أصوات طقطقة تصدر من اتجاه المساعدين فهذا يدل على تلفها.


لا تتردد في استبدال المساعدين التالفة بأخري جديدة لأن السير بمساعدين تالفة قد يكلفك حياتك لانها تعمل علي ارتكاز السيارة علي الطريق وإهمالها يتسبب في تلف الاطارات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 أجزاء افحصها جيدًا في السيارة لضمان سلامتك

تعرف علي أعراض تلف مساعدين السيارة

تعرف على أسباب أصوات طقطقة السيارة في المطبات

تعرف على علامات تلف المساعدين

تجنبا للنفقات الباهظة.. افحص هذه الأجزاء في سيارتك

كيفية تجهيز سيارتك لاستقبال فصل الصيف

ترشيحاتنا

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

فرنسا تنتقد تدخل أنقرة في ليبيا.. وتركيا ترد على الرئيس الفرنسي بـ «شتيمة»

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

ربنا يصبركم حبايبى.. بدرية طلبة تنعى أوس أوس فى وفاة نجله

كريم سامح: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. ولا أعلم الكثير عن الكرة المصرية

الجيش الليبي يستهدف رتلا عسكريا لمليشيات الوفاق غرب سرت

AdvertisementS

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها