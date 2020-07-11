رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفيات سيد جلال والحسين الجامعي

تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور، محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور، حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، بزيارة تفقدية شملت مستشفيات سيد جلال والحسين الجامعي.





وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة؛ للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة والإجراءات الاحترازية التي يقوم بها قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين المترددين عليها وسلامتهم.





وأضاف رئيس الجامعة والوفد المرافق له قد تفقدوا مبنى الطوارئ بمستشفى باب الشعرية؛ حيث وقفوا على تجهيزات سكن النواب بالمستشفى، وتجهيزات دور الرعاية، وتجهيزات دور مناظير الجهاز الهضمي، وتجهيزات دور الحروق والتجميل وباقي الأقسام بالمستشفى.





وانتقل رئيس الجامعة، بعد ذلك إلى زيارة مستشفى الحسين الجامعي؛ حيث قام والوفد المرافق له بتفقد التجهيزات والاستعدادات الجاري العمل بها في قاعات المؤتمرات والمدرجات الرئيسة بمستشفى الحسين الجامعي، وحرص رئيس الجامعة على الوقوف على نوعية المواد المستخدمة، ومشاهدة النماذج المعدة لتزيين المدرجات بالمستشفى وتجليدها.





وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له الدكتور: عبد العزيز يحيى، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور: أحمد عبدالجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور: فيصل زايد، نائب مدير مستشفى الحسين الجامعي.



