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رياضة

انضمام فرجاني ساسي وحازم إمام لمعسكر الزمالك في برج العرب

السبت 11/يوليه/2020 - 05:16 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
انضم حازم إمام وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.

وكان فريق الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وخاض الفريق مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين اتباعًا للاجراءات الوقائية.

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