موعد عودة أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لنادي الزمالك

كشف سعيد أمزازي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، موعد عودة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم للقاهرة استعدادا للانضمام إلى المعسكر المغلق بـ نادي الزمالك.





ونشر أمزازي عبر صفحته "الفيس بوك"، قائلا: سيتم السماح للمواطنين العالقين في المغرب والراغبين في العودة بلدان إقامتهم ، المغادرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو 2020.









وأضاف: أن السماح بمغادرة تراب المملكة ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنتين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني المغربي، والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين في المغرب.





ومن المقرر أن يخضع أشرف بن شرقي و محمد أوناجم في حال عودتهما إلى القاهرة للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، لتحديد بعد ذلك موعد انتظامهم في تدريبات الزمالك.



