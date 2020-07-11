قبل انضمامه لمعسكر الزمالك.. سلبية المسحة الأولى لـ فرجاني ساسي من فيروس كورونا

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن نتيجة المسحة الأولى للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، جاءت سلبية، وذلك قبل انضمامه للفريق.





وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن المسحة الأولى للنجم التونسي، فرجانى ساسي، ومن المنتظر أن يجري المسحة الثانية اليوم السبت، كإجراء احترازي قبل الانضمام لمعسكر الزمالك ببرج العرب.





يشار إلى أن فرجاني ساسي، قد وصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد تواجده في تونس، خلال الفترة الماضية.



