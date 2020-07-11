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رياضة

قبل انضمامه لمعسكر الزمالك.. سلبية المسحة الأولى لـ فرجاني ساسي من فيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:02 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن نتيجة المسحة الأولى للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، جاءت سلبية، وذلك قبل انضمامه للفريق.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن المسحة الأولى للنجم التونسي، فرجانى ساسي، ومن المنتظر أن يجري المسحة الثانية اليوم السبت، كإجراء احترازي قبل الانضمام لمعسكر الزمالك ببرج العرب.

يشار إلى أن فرجاني ساسي، قد وصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد تواجده في تونس، خلال الفترة الماضية.

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة عصر الثلاثاء الماضي، قادما من بلاده استعدادا للانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحتين في قبل السفر إلى برج العرب والانتظام في معسكر القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق سينتظم في معسكره المغلق غدا ولمدة أسبوعين.

كان اللاعب غادر إلى تونس في منتصف مارس الماضي في ظل توقف النشاط الرياضي في البلاد، وعاد اللاعب بمفرده اليوم استعدادا للمشاركة في التدريبات.

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