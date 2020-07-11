بث مباشر للاحتفال بـ شهر التراث المصري في كندا

نظمت الهيئة الكندية للتراث المصري ، عددًا من الفعاليات للاحتفال بشهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو الكندية، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال بث عدد من الفعاليات واللقاءات الحصرية لرموز الفن والأدب والثقافة بمصر، يومي السبت والأحد من كل أسبوع على مدار شهر يوليو الجاري.





وبدأت الفاعليات في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، عبر صفحة الهيئة الكندية للتراث المصري على "فيس بوك". ويدور النقاش حول الحضارة المصرية وتأثير الفن والثقافة المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا.





يذكر أن البرلمان الكندي بمقاطعة أونتاريو، كان قد أقر العام الماضي قانونًا قدمه الدكتور شريف سبعاوي، أول مصري بالبرلمان الكندي، لاعتبار شهر يوليو من كل عام، شهرًا للتراث المصري، وقد شهدت السفيرة نبيلة مكرم، مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو للمرة الأولى في 2019.



