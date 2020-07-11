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أخبار البلد

غدًا.. صرف الشريحة الثالثة لمعاشات يوليو الأكثر من 3000 جنيه

السبت 11/يوليه/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى ، غدا الأحد ، الصرف لفئة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ٣٠٠٠ جنيه  وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو ) وكل من تخلف عن الصرف خلال الفترة المحددة  له وذلك فى إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

 وتلقت " نيفين القباج  "وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو  حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى آخر تقرير ورد من غرفة العمليات ٧.٦٩٠ مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 11.351   مليار جنيه.

و قد أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي   حيث بلغ اجمالى عمليات الصرف ٤.٦٣٣  مليون حالة صرف بقيمة إجمالية  ٦.٢٠٨  مليار جنيه ، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال  منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 612 ألف حالة بقيمة إجمالية تزيد عن ١ مليار  جنيه ، بالإضافة إلى ٢.٤٤٥ مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.123 مليار جنيه.

وأكدت الــ " القباج" على أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع اصحاب المعاشات على  استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم ، واضافت أن العمل الذي يؤديه موظفي الهيئة في هذه الظروف الاستثنائية، يبين مدى حرصهم على توفير أرقى الخدمات التأمينية للمواطنين بصفة عامة واصحاب المعاشات بصفة خاصة ، وسط إجراءات احترازية مشددة، ما يعني الاهتمام الكبير تجاه سلامة المتعاملين و تقديم افضل خدمة تأمينية لهم في آن واحد. 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اعلنت انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362  مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ  21.862 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على  1.688 مليون قائم بالصرف تم صرفها منذ أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وفى سياق متصل أوضحت "القباج " انه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى اتخاذ  العديد من الاجراءات الاستباقية التى تضمن  سلامة المواطنين اثناء الصرف ، حيث تقرر وضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو ) ،  وذلك حرصا  على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات و الدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من اصحاب المعاشات.
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