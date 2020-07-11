بروفا قتال.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار القوات على الشاطئ لاحتلال مركز قيادة في حسم 2020

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، تعليقا على مناورة حسم 2020، إنه تم تنفيذ عملية إبرار لقوات خاصة على الشاطيء لاحتلال مركز قيادة او نقطة معينة في حسم 2020.









وأضاف محفوظ مرزوق في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "مهام القوات الخاصة البحرية مماثلة لقوات الصاعقة ".









وتابع محفوظ مرزوق: "مناورة حسم 2020 التي نفذتها القوات المسلحة بروفا قتال".





وتابع محفوظ مرزوق: "اشترك في المناورة البحرية تشكيل بحري تعبوي يضم غواصات وفرقاطات ووحدات وسائل إبرار ولنشات سريعة والميسترال ".



