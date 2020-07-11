برشلونة يتقدم على بلد الوليد بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على بلد الوليد بهدف نظيف ، خلال المباراة التي تأتي ضمن الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإسباني.





وجاء الهدف بعد تمريرة من ميسي للكرة بين مدافعي المنافس لفيدال داخل منطقة الجزاء جهة اليمين فسدد فيدال الكرة بقوة فارتطمت الكرة في القائم الأيسر وسكنت الشباك.





وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب روبين ألكاراز بعد تدخل قوي على فيدال في الدقيقة الخامسة والأربعون.





وساد الشوط الأول الهدوء رغم تقدم برشلونة مبكرا.





برشلونة يتواجد في المركز الثاني، خلف المتصدر ريال مدريد بـ 4 نقاط، ويتواجد فريق بلد الوليد في المركز الرابع عشر.





وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:





شتيجن





ألبا - لينجليت - بيكيه - سيميدو





بوسكيتس





روبرتو - بويج





فيدال





جريزمان - ميسي