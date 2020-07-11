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حوادث

الوطنية للانتخابات: 254 مترشحا لسباق الشيوخ في اليوم الأول

السبت 11/يوليه/2020 - 08:46 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد
أغلقت لجان المتابعة لتلقى طلبات الترشح لعضوية انتخابات مجلس الشيوخ، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها في الخامسة مساء اليوم، بعد انتهاء أول أيام التقدم بأوراق الترشح.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن لجان المتابعة المشكلة بالمحاكم الابتدائية شهدت منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، توافد راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لتقديم المستندات المطلوبة حيث تقدم بلغ من تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي والقائمة 254 مرشحا حتى الآن من المستقلين والأحزاب وقوائم حزبية.
وأوضح "المستشار لاشين إبراهيم"، أن أول يوم التقدم بأوراق الترشح جرى في سهولة ويسر في كافة المحاكم، نظرا للقرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم هذه العملية والتي تعمل بموجبها لجان المتابعة بالمحاكم وكذلك اختيار المرشحين للرموز الانتخابية.

وأضاف "رئيس الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة شكلت لجنة برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك لتذليل أي معوقات في الحال بأي محكمة، والتواصل اللحظي مع رؤساء اللجان لتأكد من حسن سير عملية تقديم أوراق الترشح.

واطمأنت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدى التزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح.
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