مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع غرب الإسكندرية

لقي ثمانية ركاب مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بعد تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي الساحلي، غرب محافظة الإسكندرية.





وقد تلقي مدير أمن الاسكندرية إخطارا من مأمور قسم الدخيلة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي.





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وعلى الفور، هرع ضباط القسم وقوات الحماية المدينة إلى موقع الحادث، كما انتقلت 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا.





وقد تبين من المعاينة، تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص، وهو ما أسفر عنه مصرع ثمانية وإصابة خمسة آخرين.





تم نقل الجثث إلى مشرحة هيئة الإسعاف، والمصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج وتم تسيير حركة المرور.