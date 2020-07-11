AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع غرب الإسكندرية

السبت 11/يوليه/2020 - 05:35 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
أحمد بسيوني

لقي ثمانية ركاب مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بعد تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي الساحلي، غرب محافظة الإسكندرية.


وقد تلقي مدير أمن الاسكندرية إخطارا من مأمور قسم الدخيلة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي.

أقرأ أيضًا:

شاطئ النخيل بالإسكندرية.. قصة مياه ملعونة تبتلع المواطنين بلا رحمة

وعلى الفور، هرع ضباط القسم وقوات الحماية المدينة إلى موقع الحادث، كما انتقلت 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا.


وقد تبين من المعاينة، تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص، وهو ما أسفر عنه مصرع ثمانية وإصابة خمسة آخرين.


تم نقل الجثث إلى مشرحة هيئة الإسعاف، والمصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج وتم تسيير حركة المرور.

Advertisements

ترشيحاتنا

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

دعاء حرص عليه النبي قبل التسليم من الصلاة.. عالم أزهري يكشف عنه

محمد صلاح يتألق ويهدر فرصة.. ليفربول ينهي الشوط الأول متقدما 1-0 أمام بيرنلي

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

الأكثر فقرا.. تعرف على أكثر المحافظات زيادة فى التعداد السكانى بمصر

بعد مطالبة فايلر باستمراره.. الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني