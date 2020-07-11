كانت طافية على سطح مياه البحر.. انتشال جثة جديدة ضحايا من شاطئ النخيل

نجحت قوات الإنقاذ في انتشال جثة جديده لاحد غرقى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، الذي راح ضحيته ١١ شخصا.





وطفت الجثة علي مياه البحر بشاطئ السلام علي بعد أكثر من كيلو من مكان الحادث وظهرت للعيان، وتبين أنه جثه الشاب اسماعيل سعيد ١٧ عام من منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة، ليرتفع عدد الجثث المنتشلة ل١٠ـ جثث ويتبقى جثة أخري في المياه.

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وتعرف أهل الشاب علي جثته وسط صراخ وعويل من اشقائة وأهله الذين كانو ينتظرونه خارج المياه.

وأبلغت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قسم شرطة العامرية اول لتحرير محضر بالعثور على الجثة تمهيدا لنقله لاحدي المستشفيات وتسليمه لاهله حتي يتمكنوا من دفنه.

كان شاطئ النخيل قد شهد فجر أمس غرق ١٢شخص بينهم سيدتان تم إنقاذ شخص وهو في حالة حرجة بالمستشفى، وانتشال ١٠ جثث حتى الآن، فيما لاتزال جثة داخل المياه.