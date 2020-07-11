800 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق و457 ألفا بالسكة الحديد في 24 ساعة

أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الجمعة، حيث بلغ إجمالي ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة 839967 راكبا.









و أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت ، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، حيث وصل عدد الركاب إلى 457508 ركاب في جميع خطوط السكة الحديد.













وأكدت الوزارة أن عدد رحلات السكة الحديد، على جميع الخطوط بلغ 867 رحلة، حيث واصلت أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









يذكر أنه تم تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر المواصلات العامه ليبدا من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا.







