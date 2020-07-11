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توك شو

يمكن غسلها 30 مرة.. طرح كمامة على بطاقة التموين بـ8.5 جنيه

السبت 11/يوليه/2020 - 10:28 م
الكمامة
الكمامة
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم وضع الكمامات على بطاقة التموين وأصبحت سلعة متواجدة بسعر 8.5 جنيه للواحدة.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الكمامة المطروحة على بطاقات التموين مطابقة للمواصفات".   


وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   يتم صرف  2 كمامات على كل بطاقة تموين ".

 
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   يمكن غسل بطاقة  الكمامة المطروحة على بطاقة التموين لحوالي 30 مرة ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " تم تصنيع حوالي 7.5 مليون كمامة قماش كدفعة اولى ويتم طرحها على بطاقات التموين ".

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