يمكن غسلها 30 مرة.. طرح كمامة على بطاقة التموين بـ8.5 جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم وضع الكمامات على بطاقة التموين وأصبحت سلعة متواجدة بسعر 8.5 جنيه للواحدة.









وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الكمامة المطروحة على بطاقات التموين مطابقة للمواصفات".









وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يتم صرف 2 كمامات على كل بطاقة تموين ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يمكن غسل بطاقة الكمامة المطروحة على بطاقة التموين لحوالي 30 مرة ".









وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " تم تصنيع حوالي 7.5 مليون كمامة قماش كدفعة اولى ويتم طرحها على بطاقات التموين ".



