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محافظات

هزمه كورونا.. وفاة الطبيب أحمد ياقوت بالفيروس القاتل فى عزل كفر الزيات

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:01 ص
الدكتور احمد ياقوت
الدكتور احمد ياقوت
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احمد علي
شهدت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية  حاله من الحزن بسبب وفاه الدكتور احمد ياقوت استشاري النساء والتوليد اثر إصابته بفيروس كورونا 

وعرف الطبيب الراحل بطبيب الانسانيه لدوره الفعال في مساعده الفقراء والأسر الاكثر احتياجا طوال أكثر من ٣٠ سنه افناها من عمره لخدمه الناس وزملاؤه من مهنه الطب .
ورصدت "صدي البلد" ملامح سرادق العزاء أمام منزل الطبيب الراحل حيث حرص زملاؤه من العاملين بادارة المستشفي علي تقديم واجب العزاء لأفراد أسرته وأبنائه وحرصوا علي تقديم بورتريه يحمل اسم الشهيد كونه عضوا من أبناء الجيش الابيض المشارك في مواجهه جاءحه فيروس كوفيد ١٩ العالمي .

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اعلنت عن  وفاه الدكتور " ياقوت" استشارى النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى بسبب تعرضه للإصابه بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه بالغربية أن الطبيب الراحل تعرض لوعكه صحيه مفاجئة اثر إصابته  بالفيروس.

 وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتدهورت حالته الصحية وتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس.

و أكد الدكتور جرجس رزق آمين عام نقابه الاطباء أن مجلس النقابه نعي الطبيب المذكور

واضاف أن مجلس النقابه سيرسل برقيه عزاء الي اسره الطبيب لمواساتهم في رحيله جراء الاصابه بالوباء العالمي القاتل .
واضاف الطبيب محمد حسن أحد زملاء الشهيد :" الله يرحمه ياقوت كان يتميز بدماثه الخلق ومحبه الناس له وحياته جعلته اكتسب خبره في مجال النساء والتوليد بسبب السفر في مؤتمرات طبيه عالميه " .
وتابع " خبر وفاته فاجعه كبيره تسببت في كسر قلوب زملاءه من الأطباء .. وربنا يعينا على مجابهه اخطار الفيروس اللعين " .
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