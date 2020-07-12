البنتاجون يرد على تقارير استهداف مصالح أمريكية في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأحد، إنها ليست على علم بما تردد عن استهداف مصالح أمريكية جنوبي العراق.





وقال مكتب المتحدث باسم "البنتاجون" إن الوزارة ليست على علم بأي هجوم استهدف مصالح أمريكية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها.





وجاء ذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن مسلحين أضرموا النيران في ناقلات عراقية "تحمل معدات أمريكية" على طريق سريع بين السماوة والديوانية جنوبي العراق.





وقالت وسائل إعلام عراقية إن مسلحين يستقلون سيارات بيك آب أجبروا الناقلات التي تحمل حمولات متنوعة من بينها خمسة حاويات أثاث و3 عجلات عسكرية، على التوقف وأنزلوا سائقيها ومن ثم أضرموا النار في الناقلات، وانسحبوا لجهة مجهولة.





ونقلت عن حسابات إلكترونية مقربة من مليشيات حزب الله العراقي الموالية لإيران قولها إن رتلا أمريكيا استهدف في المنطقة الواقعة بين الحمزة إلى سومر في محافظة الديوانية على طريق السريع الدولي، وتم تداول بيان غير موثوق بإعلان المليشيا مسؤوليته عن الهجوم.