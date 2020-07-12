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فيديو جراف

كيف تتخلص من الجراثيم عن طريق تكييف السيارة

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:37 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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اشرف عطية
مما لا شك فيه أن الحرارة تقتل الجراثيم بصورة عامة، وأكد خبراء السيارات في مصر ضرورة التخلص من البكتيريا والروائح الكريهة الموجودة في تكييف السيارة من خلال تشغيله على الوضع الساخن لمدة 10 دقائق كل 3 أشهور لقتل الجراثيم التي قد تسبب أضرارا لصحتك ورئتيك.


أما عن أسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل التكييف، فمنها صغر حجم المروحة الخاصة بتكييف السيارة الذي يجعلها غير مناسبة لتشغيل التكييف لفترات طويلة، وبالتالي تكون غير قادرة على تبريد المكيف، وهو ما يرفع حرارة المحرك و يؤثر عليه بالسلب.


والسبب الآخر يكون ناجما عن عدم دوران المياه بشكل جيد في دائرة التبريد أثناء تشغيل التكييف فترتفع حرارة المحرك، ويرجع سبب المشكلة غالبًا لخلل أو تلف طرمبة المياه.
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