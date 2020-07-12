وكيل الأزهر: 10% درجات رأفة لطلاب الثانوية أسوة بالتربية والتعليم.. فيديو

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنه لن يقل الطالب الأزهري عن طالب التربية والتعليم في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية.





وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس"، أنه سيتم تخصيص 10% درجات رأفة على مادة، منوها أنه لن يتم الإكتفاء بدرجات الرأفة وإنما سيكون هناك تدقيق كبير في تصحيح الامتحانات، وسيحصل كل طالب على حقه كاملا وزيادة.





وأشار إلى أن امتحانات الثانوية الأزهرية بدأت الأسبوع الرابع من امتحانات نهاية العام، ومتبقى للقسم الأدبي ست مواد، وطلاب القسم العلمي متبقى لهم تسع مواد.





وأوضح، أن الامتحانات مستمرة إلى 6 أغسطس للقسم العلمي، منوها أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات في منتصف أغسطس المقبل.