في ذكرى ميلاد محمد عوض .. تعلق بالريحاني والسرطان أنهى حياته

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي محمد عوض ، الذى ولد عام ١٩٣٢، وبدأ أولى خطواته نحو الشهرة بمسرح الريحاني، حيث كان شديد الولع به وبمسرحه، وانطلق في مسيرته وصنع تاريخا ظل عالقًا فى أذهاننا حتى الآن.





محمد عوض اصيب بمرض السرطان ، ظل على صراع معه لـ 7سنوات ، حتى أودى بحياته في 27 فبراير عام 1997.





وقدم «عوض» العديد من الأعمال الفنية التي تجاوزت 130 عملًا، ما بين أفلام ومسلسلات أهمها «البراري والحامول، ناس ولاد ناس».



