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أخبار العالم

رئيس البرازيل يشكر نادي الوصل الإماراتي .. قصة بولسونارو مع الإمبراطور

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
عبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن شكره لنادي الوصل الإماراتي، بعد رسالة الدعم التي وجهها الحساب الرسمي للفريق على موقع تويتر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر حساب نادي الوصل الإماراتي تغريدة جاء بها: "نتمنى للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الشفاء العاجل" باللغتين العربية والبرتغالية.

وتفاعل الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي مع التغريدة معبرا عن شكره بـ3 وجوه تعبيرية.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم"، إلى أن رسالة الدعم من نادي الوصل الملقب بـ"الإمبراطور" جاءت بعد مناسبتين ربطتا الرئيس البرازيلي بالنادي الإماراتي خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت الصحيفة أن المناسبة الأولى، كانت عندما ظهر بولسونارو مرتديا قميص الوصل خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

أما المرة الثانية، فظهر بولسونارو مرتديا القميص نفسه خلال بث مباشر عبر حساب الرئيس البرازيلي الرسمي على "فيسبوك" حيث كان يوجه كلمة إلى الشعب البرازيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن  وسائل إعلام برازيلية تفاعلت مع تغريدة نادي الوصل، وقالت صحيفة "إستاديو" أن النادي الإماراتي وجه رسالة خاصة إلى بولسونارو متمنيًا للرئيس الشفاء العاجل عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوصل لعب في صفوفه العديد من اللاعبين البرازيليين، ويضم حاليًا ويلتون سواريز وناثان فيليبي.

رئيس البرازيل يشكر نادي الوصل الإماراتي .. قصة بولسونارو مع الإمبراطور
رئيس البرازيل يشكر نادي الوصل الإماراتي .. قصة بولسونارو مع الإمبراطور
رئيس البرازيل يشكر نادي الوصل الإماراتي .. قصة بولسونارو مع الإمبراطور
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