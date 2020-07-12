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أخبار العالم

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس عن مقتل ضابطين بالرصاص في بلدة حدودية بجنوبي الولاية خلال تعاملهما مع بلاغ.

وقال المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس، إن ضابطي شرطة مكالين أصيبا بالرصاص على الجانب الجنوبي من المدينة ونقلا إلى مستشفى المنطقة، كما تم إطلاق النار على مشتبه به، على الرغم من أن حالة هذا الشخص لم تكن متاحة على الفور.

وأضاف رئيس شرطة ماكالين فيكتور رودريجيز:"لقد فقدنا اثنين من الموظفين العموميين الشجعان اللذين سعيا فقط للحفاظ على السلام في مدينتنا".

بينما غرد المدعي العام في تكساس كين باكستون أن مكتبه سيزود قسم شرطة مكالين بأي مساعدة مطلوبة.

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