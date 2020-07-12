أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

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كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن فضيحة ومهزلة جديدة بطلها ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة.





كشف سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول موقفه من غياب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن صفوف الفراعنة ووجود بديل له مع الفريق.





كشف سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم السابق، كواليس تلقيه عرضًا من أحد الفرق فى قارة أفريقيا لحصوله على رشوة من أجل المساهمة فى فوزه بالبطولة الافريقية في المباراة التى كان يدريها.





شارك محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جمهوره تفصيلة جديدة من حياته.





أصدر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه عن تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة، يزعم فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك.