AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أستراليا توافق على استخدام عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
وافقت السلطات الصحية الأسترالية، اليوم الأحد، مبدئيا على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وقالت وكالة الأدوية في استراليا إنه سيتم استخدام عقار ريمديسيفير مع المصابين بالفيروس الذين يعانون أعراضًا شديدة.


جدير بالذكر أن عددًا من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.



ووفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة حتى صباح اليوم الأحد؛ وذلك بعد حوالي 23 اسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بـ كورونا.


وأشارت البيانات،إلى أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107 حالة بسبب كوفيد- 19، بينما تعافى 7724 من المرض.


وكانت السلطات في استراليا، قد قررت، الأسبوع الماضي، إغلاق الحدود بين  ولايتي  فيكتوريا ونيو ساوث ويلز لأول مرة منذ 100 سنة لوقف تفشي فيروس كورونا المسجد "كورونا 19". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تقر استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

بعد تحذيرات من موجة ثانية.. أستراليا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ كورونا

قرار عاجل من أستراليا لمنع تفشي فيروس كورونا

بسبب كورونا.. إغلاق مدينة ملبورن الإسترالية

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد محمد عوض .. تعلق بالريحاني والسرطان أنهى حياته

الله يا مورا .. تامر حسني يشيد بأداء عمر كمال لـ أغنية بتغيب.. فيديو

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

أبو شقة يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان

الدولار مستقر بالبنوك منذ 3 أيام.. اعرف الأسعار

طرد عاملين من تويوتا بسبب السخرية من جورج فلويد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون