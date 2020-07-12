أستراليا توافق على استخدام عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

وافقت السلطات الصحية الأسترالية، اليوم الأحد، مبدئيا على استخدام عقار " ريمديسيفير " لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وقالت وكالة الأدوية في استراليا إنه سيتم استخدام عقار ريمديسيفير مع المصابين بالفيروس الذين يعانون أعراضًا شديدة.









جدير بالذكر أن عددًا من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا ، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.













ووفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة حتى صباح اليوم الأحد؛ وذلك بعد حوالي 23 اسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بـ كورونا.









وأشارت البيانات،إلى أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107 حالة بسبب كوفيد- 19، بينما تعافى 7724 من المرض.







