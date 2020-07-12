AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

معاقبة أردوغان .. اليونان تتوعد تركيا بعد تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت صحيفة "جريك سيتي" اليونانية أن اليونان ستفرض عقوبات على تركيا بسبب قرارها بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس في وقت سابق: "ارتكب أردوغان خطأً تاريخيًا، خطأ خلق فجوة ، وآمل ألا يتم سدها"، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ 'قرارًا خاطئًا".


وأضاف: اليونان تدين هذا العمل وستبذل كل ما في وسعها ليكون لها عواقب على تركيا.. كل شيء على الطاولة وإمكانية فرض عقوبات ليس فقط من أوروبا ولكن أيضا من المنظمات الدولية، مثل اليونسكو".


وأضاف أنه "ليس هناك شك في أننا سنمضي في أي شكل من أشكال العقوبات".


وقال بيتساس: "يجب على أي شخص ينتهك القانون الدولي أن يفهم أنه بسبب هذا السلوك المنحرف، هناك عقوبات تضر.. قضية آيا صوفيا قضية دولية.. الشيء الوحيد المؤكد هو أن مثل هذا السلوك المنحرف ومثل هذه الإهانة العظيمة يجب أن يكون لهما رد فعل مماثل".


بينما تقدم حزب الحل اليوناني إلى تحويل محل ولادة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك في مدينة سالونيك اليونانية إلى متحف لتخليد ذكرى الإبادة الجماعية اليونانية في منطقة بونتوس المطلة على البحر الأسود.


وأضاف أن اليونان، والأرمن، والأشوريين ينظرون لأتاتورك كأحد أهم مرتكبي الإبادة الجماعية ضد الأقليات المسيحية في الإمبراطورية العثمانية، مما أدى إلى إبادة ممنهجة لحوالي 3.5 مليون شخص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليونان تعيد فتح الحدود البرية مع تركيا رغم كورونا والتوترات المتصاعدة

أردوغان يريد تحويلها إلى مسجد.. معلومات عن كنيسة "آيا صوفيا" التاريخية

أردوغان يوقع قرارا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

استفزاز علني.. اليونان تنتقد قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

روسيا واليونان تنتقدان قرار أردوغان بشأن آيا صوفيا

محمد الباز عن تحويل آيا صوفيا لمسجد: ليس لنصرة الإسلام

ترشيحاتنا

أغربها المسكنات.. 3 أشياء لن تتوقعها تحتوي على الكافيين

رئيس نادي الترسانة: الزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن.. وأطالب بغلق السوشيال ميديا

محمد جودة: أسامة حسن يهاجم الأهلي لعدم تصعيده من الناشئين.. فيديو

خبير لوائح: الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية للزمالك

4 أشخاص يوثقون تعاطيهم المخدرات بمقطع فيديو.. والشرطة تقبض عليهم

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون