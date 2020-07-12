معاقبة أردوغان .. اليونان تتوعد تركيا بعد تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

ذكرت صحيفة "جريك سيتي" اليونانية أن اليونان ستفرض عقوبات على تركيا بسبب قرارها بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.









وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس في وقت سابق: "ارتكب أردوغان خطأً تاريخيًا، خطأ خلق فجوة ، وآمل ألا يتم سدها"، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ 'قرارًا خاطئًا".









وأضاف: اليونان تدين هذا العمل وستبذل كل ما في وسعها ليكون لها عواقب على تركيا.. كل شيء على الطاولة وإمكانية فرض عقوبات ليس فقط من أوروبا ولكن أيضا من المنظمات الدولية، مثل اليونسكو".









وأضاف أنه "ليس هناك شك في أننا سنمضي في أي شكل من أشكال العقوبات".









وقال بيتساس: "يجب على أي شخص ينتهك القانون الدولي أن يفهم أنه بسبب هذا السلوك المنحرف، هناك عقوبات تضر.. قضية آيا صوفيا قضية دولية.. الشيء الوحيد المؤكد هو أن مثل هذا السلوك المنحرف ومثل هذه الإهانة العظيمة يجب أن يكون لهما رد فعل مماثل".









بينما تقدم حزب الحل اليوناني إلى تحويل محل ولادة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك في مدينة سالونيك اليونانية إلى متحف لتخليد ذكرى الإبادة الجماعية اليونانية في منطقة بونتوس المطلة على البحر الأسود.









وأضاف أن اليونان، والأرمن، والأشوريين ينظرون لأتاتورك كأحد أهم مرتكبي الإبادة الجماعية ضد الأقليات المسيحية في الإمبراطورية العثمانية، مما أدى إلى إبادة ممنهجة لحوالي 3.5 مليون شخص.



