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اقتصاد

شاهد... مصر تنتج نصف مليون حقنة ريمديسفير لعلاج كورونا شهريا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:51 ص
مصر تنتج نصف مليون
مصر تنتج نصف مليون حقنة ريمديسفير لعلاج كورونا شهريا
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ولاء عبد الكريم - عدسة: هدير عبده
أكد الدكتور أمجد طلعت مدير شركة ايفا فارما أن الشركة حصلت على ترخيص الهيئة العليا للدواء لإجازة تصنيع وتداول عقار "ريمديسفير" لعلاج مرضى كورونا الذين وصلوا لمرحلة متأخرة بغرف العناية المركزة، وذلك وفقا لبرتوكول تم بين شركة ايفا فارما وشركة جيلياد الأمريكية بأحقيتنا لتصنيع الدواء.

وأضاف "طلعت" فى  تصريحاته خلال جولة "صدى البلد" داخل مصنع ايفا فارما، أن كمية الإنتاج من الدواء سوف تغطى احتياجات السوق المحلى، لافتا إلى أن حجم الإنتاج من دواء " الريمديسفير"  نصف مليون حقنة شهريا بمتوسط إنتاج 16 ألف حقنة يوميا.

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ولفت إلى أن الشركة قامت بالإنتاج فعليا وتم تداوله بالمستشفيات، وتم التبرع بـ1100 جرعة بقيمة 2 مليون جنيه لمرضى كورونا وتسليمها للهيئة العليا للدواء على أن يتم توزيعها وفقا لاحتياجات المستشفيات تحت إشراف اللجنة العلمية لكوفيد 19 التابعة لوزارة الصحة.

ونوه طلعت بأن العقار سيتم توفيره فى المستشفيات وتم اعتماده كعلاج للحالات الخطرة والحرجة، وتأثير العقار تخفيف مدة مرض  المصابين وشفائهم من الفيرس.

وأشار إلى أن المواطن المصرى يعتبر من أوائل المرضي على مستوى العالم يتوفر له هذا الدواء بعد أمريكا والصين واليابان وكندا والهند، موضحا أن الدواء سيتوفر للمواطن المصرى.
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