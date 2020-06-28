المتر بـ1000 جنيه.. اعرف شروط وتفاصيل حجز أراضي عمارات سكنية بملوى الجديدة

تبدأ وزارة الإسكان اليوم، الأحد 28 يونيو 2020، فى تلقى طلبات الحجز لأراضى أول مرحلة من العمارات السكنية الخاصة بمدينة ملوى الجديدة ، وذلك لـ 204 قطع أرض بمساحة تتراوح من 289 مترا مربعا إلى 971 مترا مربعا.









وحددت كراسة الشروط التى تتيحها الوزارة عبر موقع بنك الإسكان والتعمير اليوم سعر ثابت للمتر 1000 جنيه، وذلك بخلاف نسبة التميز التى تصل لـــ1.15% من قيمة المتر.









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وحددت الوزارة مقدم الحجز بـــ50 ألف جنيه، وتسدد نسبة 10% من قيمة الأرض كمبلغ جدية حجز خلال شهر من غلق باب الحجز بخلاف نسبة 1% رسوم إدارية و0.5% رسوم مجلس الأمناء.









كما يستكمل الحاجزون سداد نسبة 25% من إجمالى قيمة الأرض عقب انتهاء التسجيل وقبل الاستلام، وتسدد الـــ75% خلال 3 سنوات، ويتم البناء على 50% من إجمالى مساحة الأرض، على أن يقتصر الارتفاع على دور أرضي وبدروم و4 أدوار متكررة، بعد استخراج التراخيص اللازمة من الجهاز.