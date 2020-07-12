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حوادث

لليوم الثاني .. 27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:03 ص
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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عمرو خليفة - جودت عيد

فتحت 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساء؛ في ثاني أيام استقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبي أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة.


وتستمر عملية التقديم التي بدأت أمس؛ حتى السبت القادم وهو اليوم الأخير الذي من المقرر انتهاء العمال خلاله، الساعة 2 بعد الظهر.


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وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قال إن لجان المتابعة المشكلة بالمحاكم الابتدائية شهدت منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، توافد راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لتقديم المستندات المطلوبة حيث تقدم بلغ من تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي والقائمة 254 مرشحا حتى الآن من  المستقلين والأحزاب وقوائم حزبية.


وأوضح "المستشار لاشين إبراهيم"، أن أول يوم التقدم بأوراق الترشح جرى في سهولة ويسر في كافة المحاكم، نظرا للقرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم هذه العملية والتي تعمل بموجبها لجان المتابعة بالمحاكم وكذلك اختيار المرشحين للرموز الانتخابية.


وأضاف "رئيس الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة شكلت لجنة برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك لتذليل أي معوقات في الحال بأي محكمة، والتواصل اللحظي مع رؤساء اللجان لتأكد من حسن سير عملية تقديم أوراق الترشح.


واطمأنت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدى التزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح.

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