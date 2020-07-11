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حوادث

الهيئة الوطنية تجدد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية لمتابعة الانتخابات

السبت 11/يوليه/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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عمرو خليفة - جودت عيد:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قبول طلبات 152 مؤسسة إعلامية دولية لتجديد قيدها بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وكذلك الموافقة على قيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية.

كما تم الموافقة على تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية وهم جرائد الأهرام والمصري اليوم والأهرام المسائي ودار المعارف ومجلة أكتوبر والفجر.

وكذلك الموافقة على تجديد قيد 3 قنوات فضائية وهم CBC أكسترا نيوز وMBC مصر وTEN.

وكانت الهيئة قد قررت قبول طلبات 37 من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية لتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

والـ 37 منظمة والجمعية هي حلف مصر لحقوق الإنسان ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية وجمعية المجلس العربي لحقوق الإنسان والتنمية وجمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان ومؤسسة مر السلام للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية العفو المصرية ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان وجمعية البنات للخدمات الاجتماعية ومنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان بحوش عيسى والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة وجمعية المجلس القومي الإفريقي لحقوق الإنسان والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية وجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية وجمعية محبي العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان.

وكذلك مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية وجمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية أولادنا الخيرية ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة الوحدة لحقوق الإنسان ومؤسسة حول العالم للتنمية وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الكوكب المنير للتنمية بشاطورة ومؤسسة الحرر للتنمية والخير وجمعية المرأة والتنمية، ومنظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان ومؤسسة أبن النيل للتنمية بأسوان وجمعية شباب وطن لتنمية المجتمع يسوهاج وجمعية شباب مصر والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجيزة وجمعية الإمام للتنمية والثقافة والمؤسسة الوطنية المصرية مستقبل مصر وجمعية جيل العدل لحقوق الإنسان وجمعية العدل للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تم قبول 3 مجالس متخصصة وهم القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والقومي لشئون الإعاقة، وكذلك قبول 4 منظمات ومؤسسات أجنبية وهي منتدى جالس أوغندا ومنظمة متطوعون بلا حدود ومنظمة إيكو باليونان والبرلمان العربي.

كما تم قبول 11 مؤسسة صحفية وهي اليوم السابع والوطن وأخبار اليوم والبوابة والوفد والشروق والدستور ووكالة الشرق الأوسط ومجلة حريتي وجريدة الشرق الأوسط الإخبارية والجمهورية.

وقل 5 قنوات فضائية وهي أخبار مصر التلفزيون المصري والحياة و ON  والمحور والنهار.

وكذلك قبول 7 مواقع إلكترونية وهي بوابة الأهرام الإلكترونية وموقع صدى البلد وفيتو وأخبار اليوم الإلكتروني ومصراوي ومستقبل وطن وموقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجموعة عمل المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

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