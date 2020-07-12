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الرئيس السيسي: من حق الدولة منح التراخيص الجديدة لـ سيارات الغاز فقط .. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:27 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن من حق الدولة المصرية ألا يتم ترخيص سيارة جديدة إلا بالغاز لتنظيم حياة شئون شعبها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عدد من المشروعات القومية قائلا : من حقنا كدولة ألا يتم إجراء ترخيص السيارات الجديدة إلا  بالغاز ".


وأشار إلى أن المواد المتوفرة لدينا لابد من استخدامها ، لافتا إلى أنه لا يمكن نظريا أن نرخص مليون سيارة بالغاز خلال عام أو عامين.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.


وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
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