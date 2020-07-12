بإجمالي 54894 حالة.. الكويت تسجل 836 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، سجلت وزارة الصحة الكويتية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة.









وأوضحت الصحة الكويتية أن الإصابات الجديدة تضم 549 حالة لمواطنين كويتيين و287 حالة لغير كويتيين.









وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 390 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.







