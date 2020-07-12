AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التباعد الاجتماعي.. كيف تواجه جامعة القناة الـ كورونا بعد الامتحانات

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:15 م
امتحانات السنوات
امتحانات السنوات النهائية بجامعة القناة
Advertisements
انجي هيبة
انتظم نحو ٤٤٤٥ طالبا وطالبة بالفرق النهائية، اليوم الأحد، في ١٨٥ لجنة امتحانية في ١٢ كلية ومعهد بجامعة قناة السويس، وهي كليات التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، طب الأسنان، الهندسة، التجارة، والمعهد الفني للتمريض، الزراعة، السياحة والفنادق، الحاسبات والمعلومات، العلوم، والصيدلة بالإضافة لتخلفات الكلية المصرية الصينية.  

وكانت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة انصراف الطلاب فور الانتهاء من الامتحانات منعا للتجمعات. 

وعن توفير المطهرات ومواد التعقيم الخاصة ببوابات التعقيم وبالكليات-  أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير في جو من الهدوء والالتزام، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات بدءا من مرور الطلاب من بوابات الدخول للجامعة، وتوفير  مواد التطهير والتعقيم بها و بالكليات ، وتابع أنه تتم مراعاة مسافات التباعد ، مع قياس درجات الحرارة، وذلك لضمان أمن وسلامة الطلاب ومنع انتشار العدوى.

وأثناء جولته اليومية باللجان الامتحانية  - تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب   لجان كلية طب الأسنان لجميع الشعب ،حيث أعلن الدكتور وائل سليم عميد الكلية ان ١٥٩ طالب وطالبة أدوا الامتحانات فى لجان مدرج أ،ب بالمبنى الجديد، والدور الثالث بمدرج ٥،٤. 

وتوجه الدكتور محمد شقيدف لكليه الآداب والعلوم الإنسانية فى حضور المحاسب سمير النجار امين عام الجامعه حيث ينهي طلاب قسم الجغرافيا امتحانتهم اليوم.

وأوضح الدكتور عادل السعدني عميد الكلية ان ٧٦٥ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم فى ٣٢ لجنة امتحانية بمبنى أ،ب بأقسام الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع ،وأشار إلى أن أقسام الفلسفة واللغات الشرقيه "عبري -فارسي"، اللغه الفرنسيه، واللغه الإنجليزية تنهي امتحانتها غدًا الاثنين ١٣ يوليو،وتابع عميد الكلية إن الامتحانات تنتهي بالكليةبجميع الشعب يوم ١٨ يوليو القادم .   

من ناحيته أوضح الدكتور محمد التهامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  ان وحده القياس والتقويم بالكلية قد انتهت من تصحيح ٥٣٠٠ ورقه امتحانية،مؤكدا على مراعاة الوحده للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى وعدم تصحيح الأوراق قبل مضي ٤٨ ساعه بعد انتهاء الامتحان. 

كما تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب امتحانات كلية التربية حيث أوضح الدكتور مدحت صالح عميد الكلية إن٥٢٣ طالب وطالبة يؤدون  الامتحانات داخل ١٨ لجنة امتحانية بالمبنى التعليمي أ ،ب وذلك لأقسام اللغة الإنجليزية ،الفرنسية ،علم النفس،اللغة العربية،إبتدائي عربى،دراسات ،تربية موسيقية .

ومن داخل لجان كليه الطب البيطرى البالغه ٤ لجان امتحانية-تابع الدكتور محمد شقيدف سير العملية الامتحانية واوضحت الدكتوره داليا منصور عميد الكلية إن ٩٨ طالب وطالبة قد أدوا الامتحانات اليوم،  فضلا عن طالبين ناجحين، وحالة اعتذار واحده بإجمالي ١٠١ طالب وطالبة .

وبدأ نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب جولته الصباحية بتفقد  دخول الطلاب صباحا من بوابات الجامعة الإلكترونية، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية،  وكانت  هدى فرج أمين  الجامعة المساعد قد قامت بمراقبة المرور من بوابات التعقيم، وارتداء الماسكات الطبية، وقياس درجات الحرارة، مع توفير نقل الطلاب داخل الحرم الجامعي لأماكن ومقار لجانهم.


اقرأ أيضًا: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضوابط وإجراءات خاصة لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القناة.. تعرف عليها

جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة لبحث استعدادات امتحانات السنوات النهائية

جامعة القناة ترفع درجة الاستعداد لامتحانات السنوات النهائية

رغم إجازة 30 يونيو .. جامعة قناة السويس تعلن استمرار امتحانات السنوات النهائية الخميس المقبل

رئيس جامعة القناة تجري بنفسها إجراءات الكشف على الطلاب قبل دخول الامتحانات

وسط إجراءات احترازية مشددة.. إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القناة

ترشيحاتنا

وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا دفعت صناع القرار لابتكار حلول غير تقليدية

إحنا مش بنّكد عليكو.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين

السيسى: لا ترخيص للسيارات إلا بعد تحويلها لغاز.. وقروض بفائدة صفرية لأصحابها.. فيديو

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة وطرد البلغم

تناول حبوب حفظ الغلال.. مصرع عامل بسوهاج

مصير الأهلى والزمالك.. 4 دول تتنافس على استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وان شولدر.. منى زكى تتألق بـ جمبسوت جذاب فى أحدث ظهور على انستجرام

بالأبيض والورود.. جوهرة تستعرض رشاقتها في صورة جديدة

6 نصائح تحميك من انسداد الرئة