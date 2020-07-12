التباعد الاجتماعي.. كيف تواجه جامعة القناة الـ كورونا بعد الامتحانات

انتظم نحو ٤٤٤٥ طالبا وطالبة بالفرق النهائية، اليوم الأحد، في ١٨٥ لجنة امتحانية في ١٢ كلية ومعهد بجامعة قناة السويس، و هي كليات التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، طب الأسنان، الهندسة، التجارة، والمعهد الفني للتمريض، الزراعة، السياحة والفنادق، الحاسبات والمعلومات، العلوم، والصيدلة بالإضافة لتخلفات الكلية المصرية الصينية.





وكانت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة انصراف الطلاب فور الانتهاء من الامتحانات منعا للتجمعات.





وعن توفير المطهرات ومواد التعقيم الخاصة ببوابات التعقيم وبالكليات- أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير في جو من الهدوء والالتزام، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات بدءا من مرور الطلاب من بوابات الدخول للجامعة، وتوفير مواد التطهير والتعقيم بها و بالكليات ، وتابع أنه تتم مراعاة مسافات التباعد ، مع قياس درجات الحرارة، وذلك لضمان أمن وسلامة الطلاب ومنع انتشار العدوى.





وأثناء جولته اليومية باللجان الامتحانية - تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان كلية طب الأسنان لجميع الشعب ،حيث أعلن الدكتور وائل سليم عميد الكلية ان ١٥٩ طالب وطالبة أدوا الامتحانات فى لجان مدرج أ،ب بالمبنى الجديد، والدور الثالث بمدرج ٥،٤.





وتوجه الدكتور محمد شقيدف لكليه الآداب والعلوم الإنسانية فى حضور المحاسب سمير النجار امين عام الجامعه حيث ينهي طلاب قسم الجغرافيا امتحانتهم اليوم.





وأوضح الدكتور عادل السعدني عميد الكلية ان ٧٦٥ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم فى ٣٢ لجنة امتحانية بمبنى أ،ب بأقسام الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع ،وأشار إلى أن أقسام الفلسفة واللغات الشرقيه "عبري -فارسي"، اللغه الفرنسيه، واللغه الإنجليزية تنهي امتحانتها غدًا الاثنين ١٣ يوليو،وتابع عميد الكلية إن الامتحانات تنتهي بالكليةبجميع الشعب يوم ١٨ يوليو القادم .





من ناحيته أوضح الدكتور محمد التهامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان وحده القياس والتقويم بالكلية قد انتهت من تصحيح ٥٣٠٠ ورقه امتحانية،مؤكدا على مراعاة الوحده للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى وعدم تصحيح الأوراق قبل مضي ٤٨ ساعه بعد انتهاء الامتحان.





كما تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب امتحانات كلية التربية حيث أوضح الدكتور مدحت صالح عميد الكلية إن٥٢٣ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات داخل ١٨ لجنة امتحانية بالمبنى التعليمي أ ،ب وذلك لأقسام اللغة الإنجليزية ،الفرنسية ،علم النفس،اللغة العربية،إبتدائي عربى،دراسات ،تربية موسيقية .





ومن داخل لجان كليه الطب البيطرى البالغه ٤ لجان امتحانية-تابع الدكتور محمد شقيدف سير العملية الامتحانية واوضحت الدكتوره داليا منصور عميد الكلية إن ٩٨ طالب وطالبة قد أدوا الامتحانات اليوم، فضلا عن طالبين ناجحين، وحالة اعتذار واحده بإجمالي ١٠١ طالب وطالبة .





وبدأ نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب جولته الصباحية بتفقد دخول الطلاب صباحا من بوابات الجامعة الإلكترونية، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وكانت هدى فرج أمين الجامعة المساعد قد قامت بمراقبة المرور من بوابات التعقيم، وارتداء الماسكات الطبية، وقياس درجات الحرارة، مع توفير نقل الطلاب داخل الحرم الجامعي لأماكن ومقار لجانهم.









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