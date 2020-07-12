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محافظات

لو زارع مانجا.. كيف تقي محصولك من التلف خلال شهر يوليو؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:59 م
توصيات هامة لمزارعي
توصيات هامة لمزارعي المانجو
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انجي هيبة
قدم الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بكلية زراعة قناة السويس نصائح وإرشادات هامة لمزارعي المانجو خلال تلك شهر يوليو.

وقال جمعة لصدي البلد إنه خلال شهر يوليو ومع ظهور الحشرات القشرية ومرض العفن الهبابي بسبب تزاحم الأفرع وتشابكها وعدم دخول أشعة الشمس لقلب الشجرة  وزيادة الرطوبة، يجب علي المزارع تقليم الأشجار للأفرع التي لا تحمل ثمار  خاصة الأفرع  الضعيفة والناشفة والتكتلات الزهرية لتجديد حيوية الشجرة ودخول أشعة الشمس والتهوية الجيدة وتقليل الرطوبة التي تساعد علي انتشار الحشرات القشرية  ورش الأشجار بمركب كلينر بمعدل 5 لتر لكل 600 لتر ماء وإعادة الرش كل 15 يوم كما أن هذا المركب يحتوي علي 12% بوتاسيوم مفيد للثمار في تلك الفترة  وأيضا تغذية الأشجار.

كما أوصى بعدم رش اليوريا لأنها سوف تؤدي إلي تقليل فترة التخزين كما أنها سوف تدخل الثمرة وتؤثر علي الصحة العامة.

وأكد أستاذ البساتين أهمية استخدام تركيبة التحجيم مفيد لزيادة حجم الثمار بنسبة 15% وسرعة التسوية ولاتؤثر علي صحة الإنسان معدل 20 لتر للفدان الري بالغمر أسبوعيا أو 10 لتر للري بالتنقيط. 


وأوصى بخف الثمار والتي وصلت لمرحلة النضج الفسيولوجي الاندوكارب للبذرة خشب  وحجمها كبير لإتاحة الفرصة للجيل الثاني والثالث والرابع من الثمار لزيادة حجمه.

كما شدد علي أهمية الانتظام في الري وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لا يحدث تساقط أو تشقق للثمار، ويتم إطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول الثمار إلى ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء. تحتاج شجرة المانجو في شهر يوليو إلى نحو 100 لتر ماء يوميا.

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