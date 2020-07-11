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محافظات

صحة الإسماعيلية: الاكتفاء بتخصيص مستشفى الحميات لعزل حالات كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 10:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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انجي هيبة
اعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحه بالاسماعيلية   عن الوضع الوبائي لجائحة كورونا المستجد covid-19، بأن جملة الاصابات بفيروس كورونا المستجد ٦١٠ حالات من ابناء محافظة الاسماعيلية، بمعدل اصابة ٤٤ حاله لكل 100 الف نسمة، وسجلت مدينة القنطرة غرب اعلى معدل اصابة على مستوى المحافظة بنسبه ٦٣ اصابة لكل 100 الف نسمة، بينما كانت مدينة الاسماعيلية الأعلى في عدد الاصابات.

وقد بلغ عدد حالات الخروج ٣٨٥ حاله تحسن من المستشفيات وعدد حالات العزل المنزلي ٧٩ تحت العلاج للحالات المرضية البسيطة، وتم شفاء ٨٥ حالة من ضمن حالات العزل المنزلي بعد استكمال بروتوكول العلاج اي ان اجمالي حالات الشفاء ٤٧٠ حالة بنسبة شفاء تجاوزت ٧٠% من الحالات، بينما وصلت نسبة الوفيات ٩% بين مصابي فيروس كورونا بالمحافظة .

واشار إلى انه بعد مراجعة الموقف الوبائي للمحافظة امس الجمعة؛ تقرر وقف العزل الصحي بكل من مستشفى صدر الاسماعيلية، ومستشفى الاسماعيلية العام، والاكتفاء بمستشفى حميات الاسماعيليه لتقديم خدمة العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن ذلك؛ بعد ان استقبل مستشفى صدر الاسماعيلية قرابة ٢٥٠ مريضا، واستقبل قسم العزل بمستشفى الاسماعيلية العام قرابه ١٢٥ مريضا.

ونوه إلى أن مستشفى حميات الاسماعيلية يعمل الان بكامل طاقته بعد انتهاء اعمال رفع الكفاءة بها بقوة ١٢٠ سريرا، من ضمنهم ١٠٠ سرير بالقسم الداخلي، و ٢٠ بالعناية المركزة.

وقال ان الاسماعيليه من اقل 5 محافظات في عدد الاصابات، حيث تم اكتشاف وتقديم الخدمات العلاجيه بالمنشآت الصحيه بالمحافظه لـ ٧٢ حالة كورونا من خارج المحافظة .

وأكد ان محافظه الاسماعيليه من اوائل المحافظات التي خصصت مستشفيات للعزل على مستوى الجمهورية، وايضا من اولى المحافظات التي بدأت في غلق مستشفيات العزل بعد انخفاض معدل الاصابات.

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