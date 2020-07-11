6 مرشحين في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

بدأت محكمة الاسماعيلية الابتدائية، منذ التاسعة من صباح اليوم السبت، أول أيام استقبال الراغبين في الترشح لانتخابات جلس الشيوخ وحتى السبت القادم 18 يوليو.

وكشفت مصادر رسمية تقدم نحو ٦ مرشحين للانتخابات، ابرزهم محسن قرقر مسئول الاعلام والعلاقات العامة بمستشفي جامعة قناة السويس والذي حصل علي رمز الحصان، حيث يخوض انتخابات الشيوخ علي المقعد الفردي معتمدا علي قبيلته ومصاهرته لكبار العائلات.

من جانبه أعلن الدكتور سيد عبد الجواد مدير مستشفى الإسماعيلية العام ، عن استقبال 7 مرشحين محتملين بمجلس الشيوخ وذلك لإجراء الكشف الطبي عليهم داخل المستشفى.

واتخذت إدارة المستشفي التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال المرشحين من تعقيم وتطهير الدور الأول بالمستشفى والذي تجري به الفحوصات الطبية الخاصة بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى التنبيه على الحضور بعدم دخول المستشفى دون ارتداء كمامة "ماسك "، ويتم أخذ عينات الدم من المرشحين لتحليلها.

ويخضع المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ " الشورى " سابقا للعديد من الفحوصات الطبية منها الكشف النفسي وكشف المخدرات.

وتستقبل لجان المتابعة المشكلة بقرار "الوطنية للانتخابات" والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية طلبات راغبي الترشح متضمنًا المستندات المطلوبة وفق القانون والتي تتضمن تقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل – حزبي) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.

وكذلك إقرار ذمة مالية لراغب الترشح ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين للفردي وإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا، شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومي.

ولابد أن يقدم طالب الترشح شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأنه مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

وتقديم ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

يذكر أن لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية، تطبق معايير الإجراءات الاحترازية في التعامل مع راغبي الترشح في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال إلزامية ارتداء الكمامات أثناء تقديم الأوراق والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





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