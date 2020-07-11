مجاملات وتربيطات حزبية وحراك سياسي.. 3 مشاهد ثؤثر على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية

تعتبر انتخابات مجلس الشيوخ هي الاستحقاق الثاني والفاصل بين الانتخابات البرلمانية السابقة وانتخابات المجالس المحلية المنتظرة، والذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور.





وجاء إعلان موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الوقت الذي تتعطش فيه القوي السياسية والحزبية في مصر للمشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية.





ومنذ الإعلان عن التقدم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، شهدت محافظة الاسماعيلية حالة من الحراك السياسي، للفوز ب ٣ مقاعد ( ٢ قوائم ومقعد فردي).





حيث فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ بدءا من غدا السبت وحتي يوم السبت 7/18.





وتجري انتخابات المصريين بالخارج يومي 9-10 اغسطس، كما تجري بالداخل 11-12 / 8.





وتجري انتخابات الاعادة 6-7 / 9 بالخارج 8 - 9 / 9 بالداخل، وتعلن النتيجة النهائية يوم 2020/9/16.





وبين ضبابية الرؤية والتحرك السري، لعمل تربيطات حزبية من شانها تقسيم مقعدي القائمة على حزبين أحدهما مستقبل وطن والاخر "حزب الشعب الجمهوري"، وهم الاكثر تفاعلا في الشارع الاسمعلاوي، تشتعل الأجواء الانتخابية.





ويدفع حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية بأمين الحزب بالإسماعيلية الحاج حماد موسي علي القائمة، بينما يرشح اللواء عادل عبد الغني الأمين المساعد للمقعد الفردي.





من جانبه قرر حماد موسي عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع أمناء المراكز والأقسام وأعضاء هيئة المكتب وشئون المقر وذلك لوضع الخطط التنسيقية والتصور للتحرك الحزبي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.





واجتمع معهم من أجل وضع خطة التحرك الإعلامي والتنسيق وتحديد مواعيد الاجتماعات التنظيمية والتي سيكون من ضمنها اجتماعات مع أمناء المراكز والأقسام والنوعية والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب ونواب مجلس النواب وخطه التحرك في المراكز والاقسام واللقاءات مع قيادات الحزب والشخصيات العامة والقيادات الطبيعية.





وصرح حماد موسي أمين الحزب بالإسماعيلية بأنه يتشرف بالتكليف لخوض الانتخابات موجها تنهنه للواء عادل عبد الغني الأمين المساعد لاختياره لخوض الانتخابات على المقعد الفردي، متمنيا تكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا مع الحزب.





وصرح عصام دياب أمين التنظيم بأنه يتوجه بالتهنئة بثقه الحزب لحماد موسي أمين الحزب واللواء عادل عبد الغني الأمين المساعد.





واكد ان التوفيق للحزب، سيأتي من خلال تعاون الجميع لانجاح الاستحقاق الانتخابي والذي سيكون تتويجا لمجهودات الحزب خلال الفتره الماضيه.





وينافس عبد الغني علي المقعد الفردي محسن قرقر مسئول الاعلام والعلاقات العامة بمستشفي هيئة قناة السويس معتمدا علي اصوله القبلية وعائلته بمركز الاسماعيلية وابوصوير وتاريخه الخدمي.

ولم يعلن حزب الشعب الجمهوري أسماء مرشحيه حتي الآن، ولكن عقدت أمانة محافظة الإسماعيلية للحزب أولى اجتماعاتها مع أمانة الإعلام لعرض الخطة الكاملة والاستعدادات الإنتخابية المقبلة.





وترأس الإجتماع أحمد العايدى الأمين العام بالمحافظة بحضور المهندس عبد الله الزغبى الأمين المساعد لشئون التنظيم و جمال مسعود الامين المساعد للإعلام والتثقيف، والمرشحين بقوة لخوض انتخابات "الشيوخ".





وأكد الأمين العام للحزب أن الفترة القادمة تتطلب جهدا كبيرا من الهيكل الإعلامى لتوعية المواطنين بأهمية تواجد الحزب لصالح اهالى الاسماعيليه من خلال التواصل المستمر والمباشر فى كل أرجاء المحافظة.





كما تطرق الإجتماع استعراض خطة النشاط خلال المرحلة المقبلة وبعض المبادرات التى تهم المواطن بصورة مباشره وجاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء مجلس الشيوخ أو النواب والمجالس المحليةد أمين الإعلام.





وأكد الأمين العام للحزب أن نجاح أى منظومة تعتمد بنسبة كبيرة على اللجنة الإعلامية من خلال جميع التخصصات " إذاعة - تليفزيون - صحافة - التواصل الإجتماعى ".





وأضاف أن الفترة القادمة تتطلب الجهد المبذول من الهيكل الإعلامى لتوعية المواطنين بأهمية تواجد الحزب لصالح الشعب الإسماعيلى من خلال التواصل المستمر والمباشر فى كل أرجاء المحافظة.





كما تطرق الإجتماع لاستعراض خطة النشاط خلال المرحلة المقبلة وبعض المبادرات التى تهم المواطن بصورة مباشره وجاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء مجلس الشيوخ أو النواب والمجالس المحلية.









وقسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى ٤ قوائم، وحدد مشروع القانون المقترح عدد أعضاء المجلس بـ(300 عضو) يتم انتخاب (200 عضو)، ثلثي الأعضاء، ويعين (100 عضو ) ثلث المجلس.

ويصل عدد أعضاء المجلس (٣٠٠ عضو) يتم انتخاب (١٠٠عضو) بنظام الانتخاب الفردي، و(١٠٠ عضو) بنظام القوائم المغلقة.

وبالنسبة إلى نظام الانتخاب بالقوائم، يتم تقسيم الجمهورية إلى (4 دوائر)؛ دائرتين كبيرتين، كل منهما (35 عضوًا) شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما (15عضوًا) شرق وغرب.

وتضم الدائرة الأولى شمال، محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ).

وتضم الدائرة الثانية جنوب، محافظات (الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر).

وتضم الدائرة الثالثة شرق محافظات (الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء).

وتضم الدائرة الرابعة غرب محافظات (الإسكندرية- البحيرة- مرسى مطروح).









اقرا ايضا:



