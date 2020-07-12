الإمارات الأقرب.. مصدر يكشف سر رفض الكاف استضافة تونس نهائيات إفريقيا





وأوضح أن الإمارات تتمتع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تجعل استضافة نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية فى أمان إلى جانب الامور التسويقية التى ينتظرها الكاف والمردود المالي من ورائه.

وشدد المصدر على أن دولة الإمارات الاسم المطروح بشدة على طاولة الكاف لاستضافة نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية نظرا لامتلاكها الإمكانيات التقنية التي تمكنها من إخراج الحدث فى أبهى صورة.