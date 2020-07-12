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رياضة

الإمارات الأقرب.. مصدر يكشف سر رفض الكاف استضافة تونس نهائيات إفريقيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الكاف رفض استضافة ملاعب رادس والمنزه والمنستير نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية.

ويلتقى النادي الأهلي نظيره فريق الوداد البيضاوي فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال المصدر ذاته إن الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء وجه مراسلة للكاف منذ فبراير الماضى عبر فيها عن رغبته في تنظيم نهائي دورى أبطال إفريقيا على الملاعب التونسية.

وأضاف: لكن يبدو أن اللجنة التنظيمية للكاف غير متحمسة لهذا الاختيار ورفضت المقترح خاصة بعد أحداث رادس الشهيرة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وشدد المصدر على أن دولة الإمارات الاسم المطروح بشدة على طاولة الكاف لاستضافة نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية نظرا لامتلاكها الإمكانيات التقنية التي تمكنها من إخراج الحدث فى أبهى صورة.

وأوضح أن الإمارات تتمتع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تجعل استضافة نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية فى أمان إلى جانب الامور التسويقية التى ينتظرها الكاف والمردود المالي من ورائه.
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