نائب يقترح تعيين 10 % من علماء مصر بالخارج في مجلس الشيوخ

اقترح النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى تعيين نسبة 10 % من العلماء المصريين فى الخارج ضمن الـ100 شخصية التي سيعينهم الرئيس السيسى فى مجلس الشيوخ المقبل.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا يجب ان نستعين بعلماء مصر فى الخارج فى مجلس الشيوخ ، خاصة وأننا لدينا نوابغ في مجالات الطب والهندسة والكيمياء والعلوم ، مؤكدا ان تواجد العلماء سيكون إضافة لمجلس الشيوخ ، خاصة وأنه مجلس خبرات.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وقد بدأ فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من أمس السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.