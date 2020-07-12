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مرأة

تعزز المناعة.. فوائد لن تصدقها عند تناول كوب من الماء بالليمون

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:32 م
الماء بالليمون
الماء بالليمون
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نهى هجرس
الليمون غني بفيتامين سي والألياف ومركبات أخرى مفيدة للغاية لصحتك، كما تحتوي هذه الحمضيات على العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة قلبك وصحة الجهاز الهضمي والمساعدة في فقدان الوزن الصحي.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز فوائد تناول كوب من الماء والليمون على الريق...

- يساعد على فقدان الوزن 
شرب ماء الليمون بالعسل يساعد على تقليل الوزن، يخلق حالة قلوية في المعدة لفقدان الوزن بشكل أسرع، كما يمنح محتوى البكتين العالي في الليمون شعورًا بالمعدة الممتلئة لفترة أطول ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في الطعام لفترة طويلة.


- يعزز الحصانة 
واحدة من الفوائد الصحية الرئيسية للحمضيات ، وخاصة الليمون هي قدرته على تحسين عمل الجهاز المناعي، تعزز ثمار الحمضيات المناعة وتساعد الجسم على محاربة البرد والإنفلونزا بشكل فعال بسبب محتوى فيتامين سي فيه، يمكّن الليمون أيضًا الجسم من امتصاص الحديد ، وهو أيضًا عنصر غذائي أساسي لتحسين المناعة.

- يعزز مستويات الطاقة 
الليمون والماء الساخن هو مخزن لـ مضادات الأكسدة التي تساعد في التغلب على التعب، يمنحك دفعة من الطاقة لأن العناصر الغذائية الموجودة في الليمون مسؤولة عن هذه الخاصية، كما يساعد الليمون في ترطيب جسمك ، بالإضافة إلى تزويد الأكسجين ، مما يساعدنا على الشعور بالحيوية والانتعاش.



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