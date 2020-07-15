داعش في موزمبيق والكولونالية التركية

على مدى السنوات الخمس الماضية، حاولت الكولونالية التركية اختراق الدول الأفريقية ، وموزمبيق ليست استثناء. في فبراير 2020 ، عينت موزمبيق أول سفير لها على الإطلاق في تركيا عندما قدم سيزار فرانسيسكو دي جوفيا جونيور رسائل اعتماد إلى أردوغان. وفقا لتقارير وسائل الإعلام في موزمبيق، أعلن الزعيم التركي عن عزم تركيا زيادة الاستثمار في مختلف الصناعات في موزمبيق.





ومن بين الصناعات التي تعتبر تركيا أولوياتها: "بناء البنية التحتية، صناعة الأدوية ، صناعة النسيج، الزراعة والصناعة الزراعية". كما دعيت موزمبيق للمشاركة في المنتدى حول التعاون المتنوع بين تركيا والدول الأفريقية الذي سيعقد في اسطنبول في 20 أبريل 2020. تعمل وكالات الإغاثة التركية في موزمبيق لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الكوارث الطبيعية وتوفير فرص العمل للنساء . في عام 2017، زار أردوغان نفسه موزمبيق.





في ديسمبر 2019، أعلن وزير التجارة روهسار بيكان أن تركيا "ستوقع تجارة تفضيلية مع موزمبيق وموريتانيا". واستراتجية الكولونالية التركية هو خلق بيئة ارهابيه لتقديم نفسها باعتبارها الحل لمكافحة هذه البيئه. في ظل هذه الظروف، قد تحاول الكولوناليه التركيه تعزيز موقعها في إفريقيا وموزمبيق، بما في ذلك من خلال زيادة دعمها للحكومة في مكافحة الإرهاب. بمساعدة الكولونالية التركيه يجرى العمل مع المجتمعات الإسلامية المحليه فى البيئتين : 1- تسهيل عملية التطرف، 2- مكافحة عملية التطرف. حيث يؤدي التعاون العسكري التقني مع تركيا إلى اعتراضات أقل من المسلمين من التعاون مع الدول غير الإسلامية. علاوة على ذلك ، تمتلك تركيا مجمعًا صناعيًا عسكريًا متطورًا ويمكن أن تقدم للدول الأفريقية أسلحة حديثة بأسعار منخفضة ، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ المقاتلة.





استولى مائتا متشدد على بلدة موكيمبوا دا برايا في مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق في 03/27/2020 مستهدفين وحدات عسكرية ومراكز للشرطة. أفادت السلطات الموزمبيقية عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين الجهاديين الموزمبيقيين وبين التنظيم الإرهابي في الصومال. بعد السيطرة على المدينة، منع الإرهابيون جميع المخارج من Mos Mocímboa da Praia. كما حاول الجيش الموزمبيقي بدوره إغلاق الطرق . ومع ذلك، بعد يوم واحد من الاحتلال، غادر المسلحون المدينة.





وتعد مقاطعة كابو ديلجادو موطنًا لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي: تعمل الشركات الأجنبية ، بما في ذلك إكسون وتوتال. ووفقًا لمشروع بيانات موقع الأحداث والنزاعات المسلحة (ACLED) ، في عام 2019 ، شهدت موزمبيق "أكبر زيادة في عدد الأحداث التي تضم فاعلين إسلاميين - 237٪" - في العالم "، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسع القوة المتنامية وقوتها المتزايدة. المتمردين في مقاطعة كابو ديلجادو ". إن موزمبيق الآن رائدة عالمية في معدل تزايد النشاط الإرهابي.





وبرغم انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في موزمبيق حتى الآن، التي لم تتعد 200 حالة إصابة، منذ أن أعلنت الحكومة عن أول حالة مؤكدة في 22 مارس، لكن عودة 14 ألف مهاجر مؤخرًا من جنوب أفريقيا، التي سجلت ما يزيد عن 17 ألف حالة إصابة حتى الآن، يزيد من احتمالات تفشي الوباء. وبرغم إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى لمواجهة تفشي الفيروس، لكن توقيت الأزمة يأتي عقب تعرض موزمبيق لإعصارين تركا ما يقرب من 2.2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية. وفى ضوء هشاشة نظم الرعاية الصحية، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية أن 36% فقط من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى مرفق صحي في غضون 30 دقيقة من منازلهم، ولا يوجد سوى 24 جهاز تنفس في جميع أنحاء البلاد، وطبيب واحد لكل 15 ألف نسمة. فضلًا عن تفشي العديد من الأمراض مثل الإيدز والملاريا وسوء التغذية. وفي بلد يعيش فيه 46% من السكان تحت خط الفقر، فإن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم من المحتمل أن يولد اضطرابات اجتماعية ، ويوفر بيئة ملائمة لتمدد تنظيم "داعش".





كثَّف تنظيم "داعش" من هجماته، التي بلغت أكثر من 30 هجومًا منذ يونيو 2019، وتشير كثافة الهجمات إلى تنامي عدد مقاتليه (حوالي 1500 مقاتل)، وتنامي قدراته القتالية، وقدراته التكتيكية والهجومية بعد استقطابه لعسكريين منشقين وسابقين، وتوسُّع شبكته المالية وتجارته غير الشرعية في الأخشاب والياقوت والعاج والفحم، وتطويره شبكة للدعم اللوجستي وفرق للاستطلاع، تقوم بمراقبة تحركات قوات الأمن وتنسيق هجماته مع هجمات المتمردين (مجلس عسكري رينامو Renamo Military Junta) في مقاطعة سوفالا. كما ان مرونة التنظيم وقدرته المتزايدة على الحركة والتنسيق بين خلاياه المنتشرة في المنطقة، وقدرته المتزايدة في السيطرة على المدن والقواعد العسكرية ما يشير إلى تحسن قدراته التسليحية بعد حصوله على أسلحة ومعدات من خلال الغارات على الأهداف العسكرية. فخلال مارس 2020 ، هاجم "داعش" عواصم المقاطعات، لاسيما موسيمبوا دابريا (Mocímboa da Praia)، التي تقع قرب الحدود مع تنزانيا، عن طريق البر والبحر وسيطر عليها لمدة يوم واحد، ورفع علم التنظيم على مقر الشرطة. واستولى بعدها على مدينة كويسانجا(Quissanga)، ليُهدد بذلك تطوير حقول غاز "حوض روفوما" Rovuma Basin[vi]. .





وفي أبريل، هاجم منطقة مايدومبي، واحتل ميانغاليوا وأحرق بها كنيسة كاثوليكية. لا تزال السيطرة الجغرافية لداعش محدودة، لكنه يمارس سيطرة شبه إقليمية على أجزاء من كابوديلجادو، تسمح له بفرض الضرائب وتجنيد المقاتلين، وإقامة معسكرات قريبة ودائمة من المناطق التي يهاجمها تسمح له بإعادة احتلالها وفرض سيطرته عليها، وكسب ولاء السكان المسلمين من خلال توزيع الطعام والمال. ويبدو أن هدفه المباشر عزل المناطق والسيطرة على الطرق، حيث تتولى خمس مجموعات فرعية زمام المبادرة في تنفيذ الهجمات في موسيمبوا دا برايا، ومويدومبي، وكويسانجا، وعلى طول الساحل بين مقاطعتي ماكوميا وموسيمبوا دا برايا، في المناطق الواقعة بين موكوجو وكويتيراجو.





هناك مؤشرات متزايدة على إمكانية دمج التنظيمات المبايعة لداعش في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق والصومال في هيكل واحد (إمارة "داعش" وسط أفريقيا)، من بينها تنامي الصلات القائمة بين هذه التنظيمات عبر شبكات التهريب والتجنيد والتمويل والتدريب (دور الكيني وليد أحمد زين في تحويل أموال إلى "داعش" في الكونغو الديمقراطية)، فضلًا عن الروابط مع الشبكات المتطرفة في كينيا وتنزانيا. يُساعد دمج هذه التنظيمات في تمدد "داعش" وسط أفريقيا بشكل أكبر وأوسع في شرق وجنوب القارة الأفريقية، وتنسيق عملياتها وتعزيز قدراتها العسكرية. ويوفر جاذبية إقليمية أوسع، حيث يساعد على جذب جيوب باقية من الأفراد المتطرفين من كينيا وتنزانيا وأوغندا.





فالكولونالية التركية لها مفهوم محدد من اجل استثمار أكبر لابد من دور أكبر لداعش.