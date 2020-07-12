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سيارات

تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت مؤخرا
السيارة نيسان فرونتير 2021 في تصميم تخيلي جديد، يستند على اللقطات التجسسية التي
ظهرت مؤخرا أثناء اختبار السيارة على حلبة الاختبارات .



وكشفت التصميمات
التخيلية للسيارة نيسان فرونتير 2021 ، انها ستحصل على تغييرات واسعة في التصميم والتقنيات
للاستمرار في المنافسة الشرسة
فى فئة السيارات البيك اب .



وقالت شركة نيسان
فى تصريحات رسمية ان السيارة فرونتير 2021 ستتوفر بمحرك 3.8 لتر 6 سلندر جديد بقوة
310 حصان، مع جير أوتوماتيكي 9 سرعات، وسيكون أقوى محرك قياسي في فئة البيك أب متوسطة
الحجم .



اما التصميم الخارجي
للسيارة فرونتير 2021 فتشمل تغييرات كبيرة للمقدمة والمصابيح الأمامية والخلفية والمصدات،
اما التغيرات فى المقصورة الداخلية سيتم تحسين مستويات الراحة بشكل عام، وقد فتحت نيسان
الباب كذلك لنسخة أعلى أداءً لاحقًا.



وأوضحت الشركة ان الكشف عن موديل فرونتير 2021 الجديدة
كليًا  سيكون قبل نهاية العام الجاري.

تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ نيسان فرونتير 2021.. صور
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