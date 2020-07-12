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سيارات

قادر على تبريد شقة بأكملها .. تعرف على نظام مكيف بوجاتي شيرون

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يسعى الجميع لإمتلاك سيارة بها تكيف يعمل بكفاءة عالية لتحمل الحرارة المتواجدة في المقصورة الداخلية للسيارة ، وتحديدا في فصل الصيف .


ولكن ماذا هو الحال إذا كانت سيارتك تنطلق بسرعة حوالي 400 كم/س؟، هل يمكن لأي سائق سيارة ضبط درجة الحرارة داخلها باستخدام نظام مكيف هواء تقليدي مثل بوجاتي شيرون الخارقة؟.


كلفت الشركة المنسقة الفنية وتدعى جوليا ليمكي بضمان أن سياراتها تحتفظ بالتحكم المثالي في درجة حرارة الداخلية حتى عند انطلاقها بهذه السرعات الجنونية ، لذلك لم تكن مهمة تلك الشركة بسهولة.


وبسبب تصميم سيارات بوجاتي شيرون الفريد وسرعتها الخارقة، فإنها تحتاج إلى نظام مكيف هواء قوي بما يكفي لتبريد شقة مساحتها 80 مترا مربعا.


وبالفعل جعلت شركة جوليا ليمكي سيارات بوجاتي تمتلك خطوط نظام مكيف الهواء يزيد طولها عن 9.1 متر بسبب المحرك الوسطي، و مكثفان يعملان على خفض الحرارة مع وحدة تكييف مركزية.

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