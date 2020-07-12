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محافظات

منها التعليم البيئي وترشيد الكهرباء.. محافظ الفيوم يناقش خطط مشروعات برنامج المنح الصغيرة

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:46 م
محافظ الفيوم يناقش
محافظ الفيوم يناقش خطط مشروعات برنامج المنح الصغيرة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من ممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة فى برنامج المنح الصغيرة / مرفق البيئة العالمية (2017 - 2021)، لمناقشة خطط المشروعات المزمع تنفيذها، حتى تحقق هذه المشروعات الاستفادة القصوى منها لأهالي المحافظة، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة سميرة مرزوق مدير عام إدارة البيئة. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال اللقاء، استعرض مع ممثل كل جمعية أهلية ملامح المشروع المقترح تنفيذه، والبرنامج الزمني للتنفيذ، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى لأهالي المحافظة بنطاق كل مشروع، مؤكدًا أن خدمة المواطن هى الهدف الأسمى من تنفيذ هذه المشروعات. 


ووجه محافظ الفيوم، ممثلي الجمعيات الأهلية، بضرورة تنوع الأنشطة التي سيتم تنفيذها، وتحديد مدد زمنية للتنفيذ، لافتًا إلى ضرورة العمل التكاملي والاستغلال الأمثل للمنح المقدمة فى تطبيق أنشطة خدمية تعود بالنفع على أكبر شريحة من المواطنين، مع تحقيق نتائج إيجابية مستدامة وطويلة الأجل. 

وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع الجمعيات وعقد اجتماعات دورية للنظر فى نوعية الأنشطة التي سيتم تنفيذها ونطاق تنفيذ المشروعات، وآليات تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لهذه المشروعات.  

وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، عن المشروعات المزمع تنفيذها من خلال برنامج المنح الصغيرة، وهى: مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة "ليد" الذي تقدمت به جمعية الآفاق العليا للتنمية وخدمة البيئة، ومشروع المنصة الإليكترونية لوادي الحيتان لجمعية "بادر" للتنمية المستدامة، ومشروع التعليم البيئي للحفاظ على الطبيعة لجمعية تنمية المجتمع وتدريب الشباب بالفيوم، ومشروع الترويج لاستخدام الدراجات للحد من الانبعاثات لجمعية المحافظة على البيئة بالفيوم، ومشروع تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة لدعم السياحة البيئية فى محميات الفيوم لجمعية تنمية السياحة البيئية، ومشروع تدوير المخلفات الزراعية والعضوية لجمعية روح الحياة للتنمية، والمشروع الإرشادي لإعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية ومياه الصرف الصحى كموارد حيوية لتنمية القرى والظهير الصحراوي الذي تقدمت به مؤسسة تكامل استدامة التنمية. 

الجدير بالذكر أن المرحلة السادسة من برنامج المنح الصغيرة / مرفق البيئة العالمية (2017 - 2021) الذى ينفذه برنامج الأمم المتحدة في مصر تحت إشراف وزارة البيئة، قد انطلقت فى شهر مايو 2018، ويستهدف البرنامج إدماج منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها فى خدمة مجتمعاتها المحلية وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لتلك المجتمعات، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من الجنسين.

 ومنذ انطلاق المرحلة الحالية اختارت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج والمشكلة من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية ونخبة من الخبراء الوطنيين، عددًا من المشروعات لتمويلها بمحافظات القاهرة الكبرى، وكفر الشيخ، والشرقية، والفيوم، والمنيا، والأقصر، وقنا، وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية للبرنامج فى المرحلة الحالية، وتضم لجنة إدارة برنامج المنح الصغيرة ممثلين عن وزارات البيئة - الخارجية - التضامن - والتنمية المحلية.
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