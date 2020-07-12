لقب القرن في وزارة التموين

منذ شهور قليلة، أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن النادى يقوم بتجهيز ملف يثبت أحقية القلعة البيضاء فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، الذى يحمله النادى الأهلى، بقرار من الـ"كاف" منذ عام 2000، على أن يتم إرسال هذا الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حق النادى فى اللقب.









سعي جماهير الزمالك للحصول على أحقية ناديها فى اللقب بدأ منذ إعلان النادى الأهلى بطلا للقرن العشرين، ومع تعاقب الإدارات على نادى الزمالك لم يستجب للأمر إلا المستشار مرتضى منصور، الرئيس الحالى، بعد تقاعس إدارات سابقة للنادى الأبيض.









ويأتى فى ظل قناعات الجماهير الزملكاوية، أن معايير منح اللقب للأهلى غير مُنصفة، ومليئة بالأخطاء، وتفصيل لصالح الأهلى، وتعمدت إضاعة حق الزمالك، خاصة أن أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلى كان سكرتيرًا للاتحاد الأفريقى فى ذلك الوقت.









المهم انقلبت الدنيا رأسًا على عقب، وانتفض الإعلام الأحمر، بكافة أشكاله، وراح الجميع يتساءلون لماذا يتم إعادة فتح الموضوع مرة أخرى فى هذا التوقيت؟ فاللقب ممنوح للأهلى طبقا لمعايير تم وضعها بواسطة الكاف وليس من حق الزمالك، وامتنع الجميع حتى عن معرفة حيثيات الزمالك فى فتح الملف مرة أخرى.









وفى ظل الأزمة قام المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بعمل عدة لافتات تحمل جملة "الزمالك بطل القرن الحقيقى"، ونفس الجملة قام بطباعتها على كارنيه العضوية الخاص بأعضاء الجمعية العمومية، واستجاب "منصور" لنداءات جماهير الزمالك بعمل احتفالية يوم 7/9 خاصة بلقب القرن، وإحقاقا للحق، صاحب الفكرة هو كابتن الزمالك السابق ومنتخب مصر أحمد عيد عبدالملك.









وهذا اليوم يرمز أن رقم الـ9 وهو عدد بطولات الزمالك الافريقية فى القرن العشرين، اكبر من رقم الـ7 وهو عدد بطولات الأهلى فى نفس الحقبة الزمنية، وهو الخلاف الذى يستند عليه الزمالك وجماهيره بأنهم نادى القرن، ولا يعترفون بالنقاط التى قيل إن الكاف وضعها عند وضع معايير منح اللقب للأهلى.





انتفض مجلس إدارة الأهلى، للدفاع عن حقوقه، وأرسل إنذارًا على يد محضر لرئيس الزمالك، يطلب منه إزالة اللافتات، وحذف جملة الزمالك نادى القرن من كارنيه العضويات، ثم قام بمخاطبة وزير الرياضة، لنفس الأمر، وشركة إعلام المصريين لإيقاف تناول الموضوع فى قناة الزمالك.









وأصدر الأهلى بيانًا، قال فيه إن لقب القرن علامة تجارية، وملكية فكرية، وتم تسجيله كعلامة تجارية بإدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى الفور التقط الخيط المستشار، مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وذهب فورًا لنفس الإدارة بوزارة التموين، وطلب تسجيل علامة تجارية، تحمل جملة "الزمالك نادى القرن الحقيقى لكرة القدم ".









وبمجرد أن أعلن عن ذلك انتفض الإعلام المنتمى للنادى الأهلى، وجماهيره، عبر السوشيال ميديا، وهات يا سخرية وتريقة من تحرك رئيس الزمالك لوزارة التموين، لطلب تسجيل علامة تجارية، تعطيه الحق فى استخدام جملة "الزمالك نادى القرن الحقيقى لكرة القدم" على اللافتات وكارنيهات الأعضاء ومطبوعات ومخاطبات النادى وقمصان الفرق الرياضية.









وجاءت المفاجأة فى اليوم التالى مباشرة، عندما أعلنت وزارة التموين أن النادى الأهلى أيضا قام بتسجيل علامته التجارية "الأهلى 1907 نادى القرن" بإدارة العلامات التجارية التابعة للوزارة، وذلك منذ عام 2007، وهى نفس الإدارة التى طلب منها الزمالك تسجيل علامته لتصبح الخطوة التى نال منها الزمالك السخرية، عظمة وقوة مع الأهلى.









وجهة نظرى، أن المستشار مرتضى منصور لعبها صح بعد أن حول لقب نادى القرن، إلى علامة تجارية، وشأن داخلى، تفصل فيه وزارة التموين، حيث ستقوم إدارة العلامات التجارية ببحث طلب الزمالك خلال 6 شهور من وقت تقديم الطلب، بواسطة لجنة متخصصة، وفى حالة الموافقة علي تسجيله، سيتم نشره بجريدة العلامات التجارية لمدة 60 يوما، عبر الموقع الالكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية.









وخلال تلك الفترة، يحق للأهلى الاعتراض، وتقديم تظلم وفى حال رفض تظلمه يلجأ للقضاء الإدارى، أما فى حال رفض طلب الزمالك على تسجيل علامته يحق له تقديم تظلم خلال 30 يوما من رفض طلبه وفى حال رفض التظلم يحق للزمالك الذهاب لمحكمة القضاء الإدارى وهو الملعب الذى يسعى له رئيس النادى الأبيض الذى يجيد فيه بامتياز.



