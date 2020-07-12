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أخبار العالم

الإمارات تسجل 401 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "تم إجراء أكثر من 50 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات وتم الكشف عن 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 492 حالة شفاء وحالتي وفاة".

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات أنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى الدول، التي تعتبرها منخفضة الخطورة في الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، للصحفيين إن من يريد السفر عليه إجراء فحص كوفيد-19 ولن يسمح له بالمغادرة، إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، مع التعهد بالحجر الصحي عند العودة لمدة تصل إلى 14 يوما.

وأضاف أن على المسافر التوجه إلى نقطة الإجراءات الصحية في المطار لفحص درجة الحرارة، حيث سيتم عزل الحالات، التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية، مع التنويه بأنه في حال الاشتباه بإصابة أحد المسافرين سيتم منعه من السفر.
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