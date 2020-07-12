خالد الجندي يوجه نداء إلى المصريين: أرجو إزالة المعاصي من على النيل.. فيديو

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عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن

الدولة تعبر بكل طاقتها سياسيًا ودبلوماسيًا، لحماية مقدرات الوطن، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.





وأوضح « الجندى » خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الشعب المصرى عليه أن يقوم بدوره، وهو الاستغفار إلى الله من أجل أن تستمر نعمة المياه، والحفاظ عليها، وأرجو أن تزيلوا المعاصى من على النيل مثل الملاهى، مينفعش يبقى النيل بيجرى وفى معاصى ورقص".





وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال إنه اذا كان معلوما أن أحدًا لا يستطيع أن يصادرَ حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدًا أيضًا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل.





كما دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، العالم العربي والأفريقي ودول العالم لأن تقف إلى جوار مصر لضمان حقوقها المائية بصورة كاملة، والتوصل إلى حل سلمي في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وكتب شيخ الأزهر، على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائما ولا تزال داعيةَ سلام واستقرار للجميع"، مضيفا: "لذلك فإن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون".

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